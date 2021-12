Venerdì nero sulle strade lecchesi: doppio sinistro, chilometri di coda

Avvio di fine settimana nel segno della crisi viabilistica sulle strade lecchesi. Intorno alle 16.30 il traffico in entrata a Lecco è stato messo a dura prova dall'incidente avvenuto all'interno della galleria Monte Barro, in direzione nord, lungo la Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga": niente di grave, fortunatamente, per le persone coinvolte, ma la circolazione ne ha pesantemente risentito.

Sempre sull'arteria, questa volta all'altezza dello svincolo che permette di uscire a Civate, frazione Isella, è avvenuto l'altro incidente, sempre di dimensioni ridotte, che ha ulteriormente rallentato il flusso della circolazione. Le code, infatti, si sono allungate fino al confine con Monza e Brianza. Come si può vedere grazie ai dati riferiti da Google Maps, anche le Strade Provinciali hanno accusato gravi disagi dopo quelli patìti a inizio settimana per la riparazione del giunto sul Ponte Manzoni.