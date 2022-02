Statale 36: incidente nella galleria Monte Barro, chiusa e riaperta la strada

Serio incidente nella mattinata di giovedì 3 febbraio lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga”. Poco dopo le ore 9.30 due veicoli si sono scontrati all'interno della galleria Monte Barro, in direzione sud: subito allertata da una chiamata al Numero unico per le emergenze (Nue, 112), la macchina dei soccorsi ha permesso l'invio in loco, in codice rosso, di un equipaggio dei volontari della Croce San Nicolò e di un'automedica, oltre ad allertare gli agenti della Polizia Stradale e i pompieri del vicino Comando Provinciale di Lecco.

I soccorsi

Allo stato attuale risulta il coinvolgimento, fortunatamente con lesioni non gravi, di un uomo di 55 anni, trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. Stando a quanto appreso da fonti di Anas, il verificarsi del sinistro stradale al km 48.6 ha inizialemente reso necessario chiudere la carreggiata, istituendo l'uscita obbligatoria a Pescate, mentre la corsia di marcia è rimasta chiusa. Inevitabili le ripercussioni sul traffico veicolare.