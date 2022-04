Triplo incidente su Statale 36 e Briantea: a Bellano soccorsi in codice rosso

Serie d'incidente sulle strade lecchesi. Il sinistro più importante è avvenuto, in direzione sud, intorno alle 14.25 di sabato 9 marzo lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" tra la galleria Regoledo e lo svincolo di Bellano: una donna di 74 anni, che viaggiava sul mezzo, è rimasta ferita a causa dello schianto dell'autovettura contro un guard rail, avvenuto autonomamente. Come riferito da Anas, è stata temporaneamente chiusa la corsia di sorpasso, mentre sul posto si è portata una pattuglia dalla vicina sede della Polizia stradale; sul luogo del sinistro si è fermato anche un secondo veicolo, che ha portato assistenza alla donna.

Il traffico si è definitivamente sbloccato poco prima delle ore 16, dopo l'intervento del personale di Anas per la sistemazione della barriera laterale: la settantaquattrenne, soccorsa in codice rosso, è stata trasfertita presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in condizioni non gravi (codice verde).

Incidente nella galleria San Martino

Un secondo sinistro si è verificato, intorno alle 15.20, all'interno della galleria San Martino, in direzione nord. Stando a quanto riferito da Anas, anche in questo caso l'incidente è avvenuto in modo autonomo e ha reso necessaria la chiamata dei Vigili del Fuoco e del personale medico sul posto: la 23enne che viaggiava sull'automobile è stata soccorsa in codice giallo e, una volta stabilizzata, trasferita in codice verde presso il vicino nosocomio della città capoluogo.

Incidente sulla Strada Provinciale 342 - Briantea

Poco prima dopo le 15, infine, lungo la Strada Provinciale 342 "Briantea" si è verificato un incidente che ha visto il coinvolgimento di ben quattro autoveicoli. Altrettante le persone raggiunte dai sanitari di Sos Lurago d'Erba, di 37, 43, 55 e 64 anni, che non hanno però avuto bisogno del trasferimento in ospedale. Pesanti i riflessi sul traffico viabilistico.