Nuovo incidente sulla Lecco-Ballabio: strada chiusa, code a Lecco

Incidente tra la Strada Statale 36 e la nuova Lecco-Ballabio (SS36 dir) nel primo pomeriggio di giovedì 9 dicembre. Verso le 13.20 due autovetture si sono scontrate frontalmente al km 0.800 dell'arteria che collega alla Valsassina, precisamente sulla rampa che si trova non appena superato il ponte Manzoni, in entrambe le direzioni; stando a quanto riferito da Anas, la strada è stata chiusa fino alla messa in sicurezza. Inevitabilmente si sono create delle code a Lecco, soprattutto nei rioni di Acquate, Germanedo, Belledo e nella zona dell'ospedale "Manzoni".

Sul posto sono stati inviati i volontari di Lecco Soccorso e della Croce San Nicolò, oltre a un'automedica; allertati anche i Vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Coinvolte, in maniera fortunatamente meno grave rispetto alle impressioni iniziali (codice rosso), quattro persone di età compresa tra i 17 e i 71 anni. In via Stelvio, invece, un motociclista è stato raggiunto dai volontari del Soccorso Bellanese dopo essere caduto dalla sua due ruote: intervento in codice giallo.

Veicoli in avaria

Da segnalare anche il veicolo in avaria presente, sempre sulla Statale 36, in direzione sud poco prima della biforcazione tra l'uscita per la zona delle Caviate e la galleria San Martino; i disagi, in questo caso, sono minimi. Un veicolo in avaria è segnalato anche nell'Alto Lago, in direzione nord, precisamente all'altezza di Dorio.