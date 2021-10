Incidente a Piantedo, un ferito grave. Chiusa e poi riaperta la SS38 in direzione Colico

Grave incidente nella tarda mattinata di domenica a Piantedo, a poche centinaia di metri dal confine tra le province di Sondrio e Lecco. Coinvolte un'auto e una moto, con il centauro, un 54enne, che nello schianto ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto si sono portate l'ambulanza della Croce rossa di Morbegno, un'automedica e un'autoinfermieristica. Arrivato anche l'elisoccorso da Sondrio che ha poi trasportato il ferito in ospedale in codice rosso. Allertati i Carabinieri di Chiavenna e la Questura di Sondrio. La SS38 è stata temporaneamente chiusa in direzione Colico per consentire le operazioni di soccorso, con riapertura avvenuta intorno alle 14.