Serio incidente sulla Strada Statale 36. Intorno alle 12.30 varie autovetture si sono scontrate all'interno della galleria Borbino, in direzione Lecco: secondo quanto appreso, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi, tra cui quella che si è ribaltata, dopo aver aperto dei varchi nel mezzo; successivamente, in collaborazione con il personale sanitario, hanno estratto in sicurezza una donna. Sul posto si è portata anche una pattuglia della polizia stradale.

Tre le persone coinvolte - donne di 26, 27 e 65 anni - raggiunte dai volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario e di Lecco Soccorso, ma anche da un'automedica. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.