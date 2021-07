Statale 36: incidente ad Abbadia, seriamente ferito un motociclista. Lunghe code verso Lecco

Serio incidente sulla Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" nel tardo pomeriggio di sabato 17 luglio. Intorno alle 17 una moto e un'automobile si sono scontrate all'altezza dello svincolo che permette l'immissione nell'arteria principale dalla Strada Provinciale 72 in direzione Lecco. Due le persone coinvolte nel sinistro stradale, tra cui un motociclista di 51 anni che è stato soccorso in codice rosso dai volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario e dal personale medico inviato a bordo di un'automedica mandata sul posto da Lecco.

Lunghe code

Stando alle informazioni apprese da fonti mediche, l'uomo sarebbe stato ricoverato in codice giallo all'ospedale "Manzoni" di Lecco e, di conseguenza, non sarebbe in pericolo di vita. Inevitabile la formazione di lunghe code sul tratto di strada coinvolto, che nel momento in cui scriviamo si allungano fino a Olcio sulla Statale 36 e fino alla rotonda della Moto Guzzi lungo la Strada Provinciale 72.