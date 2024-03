Sbatte contro il muro dopo aver sbandato: auto distrutta

È finito in ospedale dopo aver distrutto la propria auto. Prima la sua quattro ruote è finita sul marciapiede, poi si è schiantata contro il muro di una recinzione. È successo introno alle 23.40 di venerdì 22 marzo a Bernareggio (Monza e Brianza) e sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con l'autopompa dalla sede centrale di Monza. Con l'utilizzo di cesoia e del divaricatore, è stata per prima cosa rimossa la portiera per garantire un maggior accesso nel veicolo al personale del 118 Areu presente per prestare le prime cure al ferito. I pompieri hanno poi messo in sicurezza la vettura. Lo riporta MonzaToday.it.

I soccorsi sono scattati in codice rosso e l'elicottero è decollato da Como Villa Guardia. Fortunatamente le condizioni del ferito, un 54enne, non sembrerebbero così gravi da metterne in pericolo la vita. L'uomo è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire le dinamiche dell'incidente in cui non sono stati coinvolti altri veicoli.