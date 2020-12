Incidente sul lungolago, minorenne in moto cade e finisce in ospedale

Incidente sul lungolago a Lecco, minorenne finisce in ospedale. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 16 nel tratto di Lungolario Cesare Battisti nei pressi dell'Imbarcadero.

Per cause ancora da accertare, la moto da fuoristrada condotta da un 16enne è entrata in contatto con un'auto: il ragazzino è stato sbalzato per terra con violenza.

Subito è scattata la chiamata ai soccorsi e in un primo momento si è pensato che le sue condizioni fossero gravi (l'uscita dei mezzi infatti è avvenuta in codice rosso); per fortuna, le conseguenze per il giovane sono state più lievi: nello schianto, il 16enne ha riportato un trauma cranico e un trauma addominale, ed è stato così accompagnato all'ospedale Manzoni in codice giallo. Illesi gli occupanti dell'automobile.

Sul posto l'ambulanza della Croce rossa di Lecco, l'automedica, più una pattuglia della Polizia locale per effettuare i rilievi e far defluire l'intenso traffico del tardo pomeriggio.

