Incidente tra auto e moto ai margini della Statale 36: coinvolte tre persone

Sul posto ambulanza e automedica, inviate in codice rosso

Brutto incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 342 nel corso del pomeriggio di domenica 23 maggio. Un'autovettura e una motocicletta sono venute a contatto all'altezza dell'incrocio con via Beccaria, non molto lontano dall'innesto con la Strada Statale 36: la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso l'invio sul posto di un'autoambulanza di SOS Lurago D'Erba e di un'autoinfermieristica fatta arrivare dall'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Stando a quanto appreso, i soccorsi sarebbero stati inviati in codice rosso: nel sinistro sarebbero coinvolte tre persone, di età compresa tra i 15 e i 48 anni; uno di loro è stato trasportato in codice giallo presso il nosocomio più vicino. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della Stazione di Mariano Comense.