Incidente auto-moto in zona Moregallo, soccorsa una donna

Un altro schianto tra auto e moto lungo le strade lecchesi. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono dovuti intervenire nella mattinata di oggi, giovedì 27 luglio, in zona Moregallo per un incidente avvenuto lungo la Strada provinciale 583 nel territorio comunale di Mandello del Lario.

Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto si è subito portata l'ambulanza della Croce Rossa di Lecco in codice giallo, allertati anche i carabinieri del Comando di Lecco. Ad avere la peggio una donna di 57 anni, poi trasportata sempre in "giallo" all'ospedale Manzoni di Lecco.