Incidente fra tre auto sulla Provinciale a Pescate: una si ribalta

Via Roma

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Pescate. Il sinistro è accaduto in Via Roma e ha coinvolto in tutto tre vetture, di cui una, nello scontro, si è ribaltata finendo ruote all'aria.

Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e un mezzo di soccorso avanzato di primo livello con personale infermieristico, ma per fortuna nessuna delle tre persone coinvolte - un uomo di 27 anni e uno di 29, e una donna di 31 - ha riportato conseguenze gravi: solo una è stata accompagnata in ospedale a Lecco, in codice verde.

In Via Roma si sono portati anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco, le cui operazioni di rimozione delle vetture incidente per liberare la strad sono durate complessivamente due ore.