Schianto auto-moto a Ballabio: paura per una ragazzina

Grande spavento a Ballabio. Intorno alle 11 di domenica 24 marzo un'automobile e una moto si sono scontrate lungo la Strada Provinciale 62, nel tratto di Ballabio che s'incrocia con via Valsassina: nell'incidente è stata coinvolta una ragazzina di 17 anni, sbalzata dalla sua due ruote e caduta a terra; la chiamata al Nue 112 ha generato la mobilitazione di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha allertato in codice rosso i sanitari della Croce San Nicolò di Lecco e un'automedica.

Le condizioni della giovane sono risultate essere serie, ma non gravi come apparse inizialmente: dopo l'esecuzione delle cure di primo soccorso, la 17enne è stata trasferita presso l'ospedale di Lecco e ricoverata in pronto soccorso in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri, incaricati di eseguire i rilievi.