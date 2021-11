Paura nella notte valsassinese: si ribalta in rotonda, giovane ricoverato

Paura per un 27enne, ribaltatosi mentre, con la sua auto, viaggiava lungo le strade di Ballabio. Poco dopo le 2.20 il giovane si è ritrovato all'altezza della rotonda posta all'ìncrocio tra la Strada Provinciale 62 e la Strada Statale 36 Dir, meglio conosciuta come nuova Lecco-Ballabio: il ragazzo ha perso il controllo della propria vettura sull'asfalto reso viscido dalla pioggia e la quattro ruote ha finito per rovesciarsi su sè stessa, scontrandosi anche con il trenino installato sulla rotonda.

Ricoverato a Lecco

La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso l'invio sul posto di un equipaggio della vicina Croce Rossa della Valsassina, insieme a un'automedica, inoltre si sono mobilitate anche le squadre di Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. Il 27enne, una volta uscito dall'abitacolo, è stato trasportato in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per il ricovero e le visite del caso.