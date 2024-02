Incidente a Barzanò: l'automobilista è morto in ospedale

Non ce l'ha fatta il 77enne che venerdì sera è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente in via Gramsci a Barzanò.

L'uomo era stato ricoverato in codice rosso al Mandic di Merate, ma è spirato nelle ore successive a causa dei gravi traumi riportati.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì. L'auto sulla quale viaggiava il 77enne, a quanto pare originario della Brianza monzese, è uscita di strada andando a schiantarsi contro un muro. L'allarme è scattato nella tarda serata di venerdì in via Gramsci.

La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto l'ambulanza e il veicolo con il medico. Allertati anche l'elisoccorso da Como, i carabinieri della compagnia di Merate e vigili del fuoco di Lecco.