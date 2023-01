Perde il controllo dell'auto e sbatte contro la ringhiera a Belledo

Incidente all'ora di pranzo in via Tonio da Belledo. Un uomo alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo della propria utilitaria poco dopo la rotonda che regola l'incrocio con viale Valsugana, in direzione ospedale Manzoni di Lecco: la quattro ruote, ormai diventata inguidabile, è salita sopra l'aiuola posta al bivio con via Santa Barbara e la Fiocchi Munizioni, fermando la propria corsa contro la ringhiera che divide dal letto del torrente Bione.

L'automobilista non ha rimediato ferite, tanto che non è arrivata nessuna chiamata al Nue - Numero unico per le emergenze, ma è stata necessaria la mobilitazione del carro attrezzi per procedere con la rimozione dell'autoveicolo incidentato.