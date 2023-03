Gravissimo schianto tra moto in Brianza, ferito un lecchese

Un giovane lecchese è coinvolto nell'incidente che vede un ragazzino di 16 anni ricoverato in ospedale, al Niguarda di Milano, in condizioni gravissime e in lotta tra la vita e la morte. Lo schianto è avvenuto domenica pomeriggio, a Biassono. Intorno alle 16.30 la moto su cui il minorenne - una 250 di cilindrata - viaggiava è finita contro una Volkswagen Polo con al volante un 24enne di Seregno. Contro la vettura, contemporaneamente, si è scontrata anche una seconda moto con in sella un 18enne di Desio. Ques'ultimo però, fortunatamente, è stato soccorso con qualche ferita e ricoverato in codice verde all'ospedale di Desio. Si tratta di un 18enne residente a Casatenovo, amico del giovanissimo centauro che invece ha riportato traumi gravissimi. Lo riferisce MonzaToday.it.

L'impatto è avvenuto in via Friuli, nella zona industriale del comune brianzolo alle porte di Monza. La chiamata di emergenza è scattata poco dopo le 16.30 e sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso. In via Friuli sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con esattezza l'esatta dinamica dello schianto e accertare le cause. Secondo quanto al momento emerso le due motociclette sembra viaggiassero ad alta velocità.

Due incidente in un giorno

Due gravi incidenti stradali in un pomeriggio a Biassono. Dopo il primo sinistro, avvenuto poco dopo le 16.30 in via Friuli che ha coinvolto due giovanissimi ne è avvenuto un secondo, poco prima delle 19.30 in via della Misericordia. Coinvolte un’auto e una moto. Il ferito un giovane di 30 anni. Dal 118 sono stati inviati i soccorsi in codice rosso. Giunti sul posto i sanitari hanno però constatato che le condizioni del ferito erano meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato e il codice è stato declassato a giallo. I soccorritori sono ancora sul posto insieme ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'impatto.