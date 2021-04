Bosisio Parini, risveglio drammatico: incidente auto-moto, morto 37enne

Gravissimo incidente avvenuto a Bosisio Parini nella mattinata di mercoledì 28 aprile. Poco dopo le 6.45 una moto e un'auto si sono scontrate in via Brianza, tratto che percorre la zona industriale del comune lecchese: entrambi i mezzi hanno preso fuoco, ma soprattutto il motociclista 37enne, di cui non sono ancora state comunicate le generalità, ha perso la vita a causa del violento impatto avvenuto con la Peugeot 208 guidata da un 41enne.

Inutili i soccorsi

Sul posto si sono portati i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, di Lariosoccorso, un'autoinfermieristica ed è stato fatto anche levare in volo l'elicottero di stanza a Villa Guardia (Como), poi rientrato senza trasportare. L'intervento dei soccorritori è stato, purtroppo, inutile ed è servito per constatare il decesso del motociclista, sbalzato dalla sella e volato per diversi metri prima di atterrare a margine della carreggiata; illeso, ma in stato di shock, l'automobilista.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Stradale, che si dovranno occupare dei rilievi, e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco: i pompiieri hanno operato per cira due ore con la schiuma estinguente prima di riuscire a spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area coinvolta nel grave sinistro.