Incidente auto-camion sulla Briantea: codice rosso, al lavoro i soccorsi

Incidente dalle serie conseguenze quello avvenuto poco prima delle ore 10 lungo la Strada Provinciale 342 "Briantea" all'altezza dell'incrocio con via Kennedy, Barzago. Lungo quel tratto di strada si sono scontrate un'automobile e un camion: il sinistro ha provocato il ferimento di una donna di 81 anni e di un uomo di 84 anni, raggiunti in codice rosso sul posto. La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso l'invio di un elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como), a supporto dei volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e di quelli della Croce San Nicolò di Lecco, oltre a un'autoinfermieristica.

Dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco sono sono state inviate due autopompe, necessarie per riuscire a far uscire dall'auto i due anziani rimasti incastrati, ricoverati in codice giallo. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Merate.