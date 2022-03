Grave incidente ad Annone Brianza: ciclista soccorso in codice rosso

Grave incidente nella mattinata di domenica 13 marzo ad Annone Brianza. Intorno alle 9.30 si è verificato, lungo la Strada Provinciale 49, un sinistro che ha visto coinvolto un'autovettura e un ciclista brianzolo a poca distanza da via per la Poncia; violento l'impatto tra la due ruote e la macchina che si trovava di fronte a lui, che ha causato un altrettanto violento schiato al suolo per il ciclista.

La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso l'invio sul posto dei volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, dell'autoinfermieristica e di un elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como). L'uomo, ferito, è stato trasferito in via aerea presso l'ospedale "Circolo" di Varese, dov'è arrivato in codice rosso con dei politraumi. Indagini affidate ai carabinieri.