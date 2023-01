Scontro tra auto in Brianza: auto si ribalta, tre feriti

Serio incidente in Brianza. Quattro ambulanze, l'elisoccorso, i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di sabato 21 gennaio a Renate per un incidente stradale. La chiamata di emergenza al centralino dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita alle dieci da via Vittorio Emanuele. Un'auto - per cause ancora in corso di accertamento - si è schiantata contro il marciapiedi e un palo della segnaletica stradale, capottandosi. Lo riferiscono i colleghi di MonzaToday.it.

Uomo ricoverato a Lecco

Nel sinistro, secondo quanto al momento appreso, non sono coinvolti altri veicoli oltre alla Opel Astra. In seguito all'impatto ad avere la peggio è stata una donna di 75 anni - la moglie del conducente - che ha riportato contusioni alla testa e l'amputazione del piede destro. E' stata accompagnata dall'équipe sanitaria giunta a Renate a bordo dell'elicottero del 118 all'ospedale San Gerardo di Monza, in ambulanza, in codice rosso. Meno gravi invece le condizioni di un uomo di 74 anni, anche lui accompagnato in ambulanza all'ospedale di Lecco in codice giallo, e di una donna di 45 anni che era anche lei a bordo del mezzo, seduta sul sedile posteriore.

Al volante della Opel che ha perso il controllo all'incrocio tra via Umberto I e via Vittorio Emanuele sabato mattina c'era il 74enne, pensionato di origini pugliesi, residente a Limbiate. E a bordo insieme a lui la moglie e la figlia. I rilievi per accertare la dinamica del sinistro sono stati effettuati dai militari dell'Arma della stazione di Verano Brianza e dalla polizia locale di Veduggio-Renate. A soccorrere i feriti e aiutarli a uscire dal mezzo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti anche loro sul luogo del sinistro.