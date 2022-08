Violento frontale nella notte lungo la Briantea: due feriti, uno è grave

Violento incidente durante la notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 agosto. Poco prima delle 2 si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture che stavano viaggiando in direzioni opposte lungo la Strada Provinciale 342 "Briantea" e si trovavano in via Como, a poca distanza dal curvone dov'è posta la Caserma dei Carabinieri di Brivio. La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso l'invio sul posto, da parte della centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, del personale sanitario giunto dalle sedi di Volontari del Soccorso di Calolziocorte e Croce Bianca di Merate, supportate da un'automedica e da un'autoinfermieristica.

Estratto dall'auto e ricoverato

Allertati anche i Vigili del Fuoco del Comando Proviciale di Lecco, che sono intervenuti per estrarre il 18enne coinvolto dall'abitacolo dell'auto all'interno del quale era rimasto imprigionato, oltre a mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Il giovane è stato trasferito in codice rosso presso l'ospedale "Manzoni di Lecco" dai volontari meratesi con un trauma cranico commotivo e un trauma toracico, mentre quelli calolziesi hanno trasportato l'altro ferito, un 30enne che ha rimediato un trauma lacero contuso, presso il medesimo nosocomio per il ricovero in codice giallo.

L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa due ore, terminando dopo le tre di notte.