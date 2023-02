Violento scontro fra due auto a Bulciago, tre persone in ospedale

Grave incidente nella serata di domenica a Bulciago. Poco prima delle 20 in via Briantea (nei pressi della frazione Bulciaghetto) si è verificato un violento scontro fra due auto, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate.

Tre le persone coinvolte nel sinistro: due uomini di 28 e 39 anni e una donna di 35. La centrale operativa di Areu ha inviato ben quattro ambulanze (Sos Rogeno, Croce Bianca Mariano Comense e Lario Soccorso Erba più un'autoinfermieristica) e in un primo momento l'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como. Sul posto anche i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi.

Il ferito più grave è stato condotto in codice rosso al Sant'Anna di Como, gli altri - con traumi minori - in codice giallo a Lecco e Erba. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.