Gravissimo incidente nella notte: si schianta con l'auto contro un albero, donna gravissima

Gravissimo incidente nella notte lecchese. Poco prima della mezzanotte di domenica 17 luglio varie squadre di soccorritori sono state allertate dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, inviate a prestare soccorso lungo via Nuova Provinciale, nella frazione Arlate di Calco, strada di collegamento con Imbersago e Brivio. Per un'ora e mezza i vigli del fuoco hanno lavorato sull'auto schiantatasi contro un albero posto a lato della carreggiata, con l'obiettivo di estrarre la donna rimasta incastrata tra le lamiere; solo intorno alle due le operazioni dei pompieri hanno dato i propri risultati e la donna è stata trasferita, utilizzando l'elicottero inviato da Villa Guardia (Como), in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese.

I soccorsi a Calco

Saranno gli agenti della Polizia stradale a ricostruire con esattezza la dinamica del violentissimo schianto dell'autovettura, che viaggiava verso Brivio quando ha iniziato a sbandare, si è rovesciata ed è andata a sbattere contro la recizione di un'abitazione sita in quella zona. Insieme alla donna viaggiava un 44enne, che era alla guida dell'auto, ricoverato in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. In loco, oltre all'elicottero e ai pompieri, sono arrivate le squadre di Volontari del Soccorso di Calolziocorte, Croce Bianca di Merate, un'automedica e un'autoinfermieristica.