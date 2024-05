Violento schianto a Calco: codice rosso, strada chiusa

Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio. Intorno alle 16 le squadre dei soccorritori sono state allertate per quanto avvenuto ad Arlate di Calco, lungo la Strada Provinciale 56: un'autovettura e una motocicletta si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via Angela Rabolini per cause ancora al vaglio della Polizia locale.

La chiamata al Nue 112 ha generato la mobilitazione dei sanitari della Croce Bianca di Merate e di un'automedica, messi in moto in codice rosso da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza: a loro sono state affidate le cure di un ragazzo di 20 anni, trasferito in ospedale codice giallo.