Perde il controllo dell'auto e sbatte contro il muro di via Toscanini: 84enne ferito

Soccorsi al lavoro all'ora di pranzo a Calolziocorte. Intorno alle 12.30 di lunedì 22 agosto mezzi e personale dei locali Volontari del Soccorso si sono portati in all'intersezione tra via don Carlo Rosa e via Arturo Toscanini per soccorrere un 84enne e una 86enne andati a sbattare contro un muretto posto a lato dell'area verde presente in quella zona.

I soccorsi

I volontari, supportati da un'automedica e dai pompieri, sono giunti in loco in codice rosso: l'uomo alla guida dell'utilitaria è stato caricato sull'ambulanza e trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è stato ricoverato per l'esecuzione degli accertamenti del caso. La viabilità e l'esecuzione dei rilievi è stata portata avanti dai carabinieri e dalla Polizia locale, giunti entrambi in loco con il relativo personale.