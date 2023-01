Scontro auto-moto al ponte di Calolzio: ferito un ragazzino

Incidente nel primo pomeriggio di sabato 28 gennaio avvenuto a Calolziocorte. Un'automobile e un scooter di piccola cilindrata sono venuti a contatto in via Giuseppe Mazzini, all'altezza del ponte che collega le due sponde dell'Adda al confine con Olginate. Ad avere la peggio nel sinistro stradale è stato un ragazzino di 15 anni, rimasto ferito e trasportato in ospedale per il ricovero avvenuto in codice giallo.

Indagini affidate alla Polizia locale

Sono stati volontari della Croce Rossa di Valmadrera a venir sollecitati dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza unitamente al personale giunto a bordo di un'automedica. Per la gestione del traffico veicolare e la ricostruzione della dinamica, basata anche sulla verbalizzazione delle testimonianze fornite dai testimoni oculari, sono stati invece allertati gli agenti della Polizia locale.