Scontro auto-moto tra Cernusco e Osnago: 57enne ricoverata

Serio incidente tra Cernusco Lombardone e Osnago. Intorno alle 15.30 di mercoledì 25 ottobre un'automobile e una motocicletta si sono scontrate, per cause ancora al vaglio dei carabinieri arrivati sul posto, lungo via Monza. Lo scontro ha portato all'immediata chiamata al Nue 112: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, i sanitari della Croce Bianca di Calusco d'Adda e un'automedica, unitamente ai sopracitati militari.

Una donna di 57 anni è stata stabilizzata sul posto e, mediante l'utilizzo dell'ambulanza, è stata trasferita presso l'ospedale di Vimercate: giunta presso il pronto soccorso del nosocomio brianzolo, è stata ricoverata in codice giallo e sottoposta alle cure del caso. La strada è stata chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.