Tamponamento tra auto a Cesana Brianza: sei persone coinvolte

Serio incidente, quello avvenuto a Cesana Brianza nel primo pomeriggio di sabato 31 dicembre. Poco prima delle 13 si è verificato un tamponamento tra autovetture lungo via Alcide de Gasperi, a una manciata di metri di distanza dalla rotonda che si trova all'incrocio con via Marco d'Oggiono e la pizzeria. Il violento incidente ha richiamato sul posto varie squadre di soccorritori, allertate dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza in codice rosso.

Sei le persone coinvolte, tra cui una bambina di nove anni e due diciassettenni: tutte sono state raggiunte dai volontari della Croce Rossa di Galbiate, di Lecco Soccorso e di Lariosoccorso, oltrechè da un'autoinfermieristica. Unitamente sono stati inviati sul posto anche i carabinieri che fanno capo alla Compagnia di Lecco e i vigili del fuoco: fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte non si sono rivelate così gravi, con i ricoveri che sono avvenuti in codice giallo all'ospedale di Erba e codice verde a Lecco.