Incidente a catena sulla Statale 36: traffico bloccato a Civate

Traffico bloccato in uscita da Lecco. Lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" la circolazione avanza con estrema difficoltà, in direzione nord, a causa di un tamponamento avvenuto al km 43,800, in prossimità di Civate. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono coinvolti tre veicoli: si tratta di due automobili e di un camion.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile, insieme alla Polizia Stradale incaricata di regolare il traffico ed effettuare i rilievi.

Aggiornamenti quando possibili.