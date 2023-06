SS36, coda per uscire da Lecco: incidente fuori dal Monte Barro

Serata di code per chi percorre la Strada Statale 36 in uscita da Lecco. Intorno alle 18.30 diversi autoveicoli si sarebbero scontrati tra di loro all'uscita dell'Attraversamento del Monte Barro, frequentato tratto che porta verso Civate e la Brianza. Un sinistro stradale che non ha provocato feriti - fortunatamente -, ma ha creato seri disagi a coloro che erano in viaggio su quella direttrice: è servita circa un'ora e mezzo per riportare alla normalità il flusso, che ora risulta essere regolare.