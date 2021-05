Doppio incidente sulla Statale 36: lunghe code anche nel cuore di Lecco

Lunghe code sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" a causa di un doppio incidente avvenuto sulle due carreggiate. Il personale di soccorso è intervenuto prima all'altezza di Costa Masnaga, in direzione nord, per un scontro tra due autovetture in cui sono rimaste ferite due persone, una delle quali è una donna di settantasei anni: sul posto si sono portati, in codice rosso, i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, un'automedica, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco facenti capo al Comando Provinciale di Lecco.

Incidente sul Ponte Manzoni

Un secondo sinistro stradale, che avrebbe avuto risvolti meno preoccupanti dal punto di vista sanitario, è poi avvenuto sul Ponte Manzoni, tratto che collega Lecco al tunnel del Monte Barro, in direzione sud. Le code si allungano fino al cuore della città capoluogo, interessata da un terzo sinistro tra un'auto e una motocicletta avvenuto alle 17.30 all'incrocio tra via Isola Villatico e corso Emanuele Filiberto, proprio all'esterno del parco di Villa Gomes.