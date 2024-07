Soccorsi nuovamente in azione sulla Strada Statale 36. Durante la mattinata di domenica 14 luglio si sono verificati due sinistri: il primo all'altezza di Annone Brianza, in direzione Lecco, che ha causato code ma non ha fatto registrare l'intervento del personale sanitario. Code che, tra l'altro, hanno incontrato tutti coloro che hanno percorso l'attraversamento del Monte Barro e hanno poi ritrovato all'interno della galleria del San Martino.

Incidente nella galleria di Colico

Il secondo, avvenuto intorno alle 11.30, che ha reso necessario l'intervento dei sanitari coordinati dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza: all'interno della galleria Curcio di Colico, in direzione nord, si è verificato uno schianto che ha coinvolto un uomo di 46 anni e una donna di 49 anni; sul posto sono stati inviati i sanitari del Soccorso Bellanese, unitamente alla Polstrada, ai pompieri ai tecnici di Anas: sono stati portati in ospedale in codice verde.