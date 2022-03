Incidente in corso Martiri, tre persone coinvolte

Incidente stradale tra due auto poco fa in corso Martiri della Liberazione a Lecco. Lo schianto è avvenuto alle ore 9.30 all'altezza del civico 30. Dopo l'allarme, sono presto giunti sul posto i soccorsi del 118 in codice giallo.

Stando alle prime informazioni raccolte, sono state tre le persone coinvolte nel sinistro, tra cui una donna di 45 anni. Le loro condizioni non dovrebbero comunque essere gravi. Sul posto, insieme all'ambulanza della Croce Rossa di Lecco, anche i Carabinieri e la Polizia Stradale. Allertati inoltre la Polizia locale e i Vigili del Fuoco di Lecco. La strada è stata provvisoriamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.