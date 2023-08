Serio incidente lungo la Strada Provinciale 56. Nel pomeriggio di lunedì 28 agosto, intorno alle 14.30, varie autovetture si sono scontrate frontalmente all'altezza della "curva Moratti": l'impatto è stato abbastanza violento, tanto che uno dei mezzi si è rovesciato e i soccorsi sono entrati in azione in codice rosso.Â

La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha messo in moto i pompieri, i carabinieri, un'autoinfermieristica, i volontari di Croce Bianca di Merate e della Croce Azzurra di Trezzo sull'Adda: le tre persone ferite - di 49, 55 e 58 anni - non avrebbero rimediato ferite gravi; il trasporto tra gli ospedali Manzoni di Lecco e Mandic di Merate è avvenuto in codice verde e codice giallo. Inevitabili le ripercussioni lungo un tratto stradale già interessato da dei lavori.