Cade in una galleria mentre viaggia sulla Provinciale dell'Alto Lago: paura per un motociclista

Paura per un motociclista nella tarda serata di venerdì 19 agosto. Un uomo di 52 anni è stato sbalzato a terra dalla sua due ruote mentre era in viaggio lungo la Strada Provinciale 72 nel tratto dell'Alto Lago lecchese. L'uomo ha perso il controllo della sua motocicletta in una galleria presente nel tratto tra la frazione Oro di Bellano e Dervio: la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha attivato la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha inviato sul posto I vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Bellano, i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario e un'autoinfermieristica.

I soccorsi

I pompieri hanno operato per mettere in sicurezza la zona del sinistro all'interno della galleria, mentre la viabilità è stata gestita dai carabinieri inviati in loco per l'esecuzione dei rilievi del caso. L'uomo è stato invece trasportato in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.