Scontro frontale tra auto: due persone ferite, soccorsi al lavoro

Scontro frontale tra auto nell'Alto Lago lecchese. Nel tardo pomeriggio di martedì 9 agosto due autovetture hanno impattato a Dorio, nel tratto di via Piave lungo la Strada Provinciale 72, e due persone sono rimasta ferite. Una 26enne e un 58enne sono stati soccorsi dai volontari del Soccorso Bellanese, da un'autoinfermieristica e dai pompieri: dal Comando provinciale di piazza Bione è stata inviata un'autopompa dal Distaccamento di Bellano. All'arrivo delle squadre le persone coinvolte erano già ell'esterno dalle macchine.

I due feriti sono stati trasferiti in codice giallo in ospedale per gli accertamenti del caso.