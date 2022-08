Violento scontro auto-moto a Erba: motociclista di Cesana rischia la vita

Sono gravissime le condizioni del motociclista originario di Cesana Brianza scontratosi contro un'automobile davanti a Lariofiere, lungo la Strada Provinciale di Erba. È accaduto intorno alle 13.47 di lunedì 22 agosto: la moto guidata da Vittorio Stefanoni, 46 anni, che procedeva su viale Resegone, all'incrocio con via Leonardo da Vinci si è scontrata con un'auto. Le dinamiche esatte saranno stabilite dagli organi competenti. Sul posto si sono portati i carabinieri, due ambulanze del 118 e l'elisoccorso, in codice rosso, decollato da Villa Guardia (Como). Stefanoni, rimasto incoscente durante i soccorsi, è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Circolo di Varese in prognosi riservata e condizioni stabili con un trauma cranico e uno al torace.

Dinamica al vaglio

L'uomo era fresco di rientro dalle vacanze e si trovava a pochi chilometri da casa, essendosi trasferito da qualche anno nella vicina Pusiano, comune che si trova dall'altra parte del confine tra le due province: l'auto gli avrebbe tagliato la strada e lo scontro sarebbe stato inevitabile, anche se l'ultima parola spetterà agli agenti della Polizia locale di Erba, inviati sul posto e pronti a raccogliere le testimonianze di chi ha assistito al violento scontro. Alla 61enne che si trovava alla guida dell'autovettura è stata ritirata seduta stante la patente.