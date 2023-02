Scontro auto-moto in Brianza: ferito un giovane

Serio incidente auto-moto lungo la Strada Provinciale 342 dir "Briantea". Poco prima delle 15 un'automobile e una motocicletta si sono scontrate lungo il tratto che scorre di fronte ai supermercati, a poca distanza dall'incrocio con via del Ciot che si trova a cavallo tra Calco e Merate: come appreso da fonti Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza nel sinistro è stato ferito il giovane di 25 anni che era in sella alla due ruote.

I soccorsi

Come spesso avviene in questi casi, l'allertamento dalla centrale operativa è arrivato in codice rosso: sul posto sono giunti, a sirene spiegate, i volontari della vicina Croce Bianca di Merate e un'auto medica inviata dal Monzese; una valutate le condizioni del ragazzo, lo stesso è stato caricato sull'ambulanza e trasportato in ospedale per il ricovero in pronto soccorso, avvenuto in codice verde.