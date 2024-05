Scontro tra moto: paura per due ragazzini

Grande spavento lungo la provinciale che collega Lecco a Como. Intorno alle 14.45 di domenica 26 maggio due moto si sono scontrate lungo via Lecco: lo schianto ha visto coinvolti due ragazzi di 16 e 18 anni, soccorsi rapidamente dai sanitari; la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato in codice rosso la Croce Rossa di Valmadrera, Lariosoccorso e un'automedica oltre ai carabinieri.

Le condizioni dei due ragazzi sono apparse molto gravi, ma dopo i primi accertamenti le ferite non sono sembrate così gravi da metterli in pericolo di vita; terminato l'intervento di primo soccorso i giovani sono stati trasportati presso gli ospedali Sant'Anna di Como e Manzoni di Lecco in codice giallo.