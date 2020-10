Galbiate: brutto incidente auto-moto sulla Provinciale, tre persone coinvolte nel sinistro

Brutto incidente stradale nella prima serata di Galbiate. Intorno alle ore 18.20 di martedì 27 ottobre un automobile e una motocicletta si sono scontrate nella zona del concessionario sito in via 4 Novembre, tratto della Strada Provinciale 70 che s'incrocia con la Strada Provinciale 60: tre le persone coinvolte, tra cui una quindicenne e un diciassettenne.

I pompieri estraggono una persona dall'auto

Sul posto, oltre ai volontari di Lecco Soccorso, della Croce San Nicolò e un'automedica entrati in azione in codice rosso, si è portata una squadra composta da cinque uomini del Comando Provinciale di Lecco dei Vigili del Fuoco: uno dei coinvolti, infatti, è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della vettura; i pompieri, dopo aver alzato l’autovettura con l’ausilio di cuscini di sollevamento, hanno estratto il malcapitato e lo hanno consegnato alle cure dei sanitari, rientrati presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice giallo.