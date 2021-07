Tragedia a Galbiate: perde il controllo dell'auto in via Milano, morto un 19enne

Tragedia nel corso della prima serata galbiatese. Poco dopo le ore 19 un giovane di soli diciannove anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto mentre viaggiava in via Milano, tratto che collega con la frazione Imberido di Oggiono; il ragazzo, residente in un comune della stessa zona, avrebbe perso il controllo dell'autovettura sulla quale viaggiava, forse a causa del fondo reso viscido dall'asfalto, scontrandosi violentemente contro un albero posto a lato della carreggiata, rovesciandosi poi su un fianco e finendo nella scarpata.

I soccorritori

Sul posto, allertati da una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) si sono portati i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale, i volontari della Croce Rossa di Galbiate e l'automedica fatta arrivare da Lecco; purtroppo l'intervento dei soccorritori è servito solo per constatare il decesso del giovane. Saranno i poliziotti a ricostruire la dinamica del tragico sinistro stradale che ha spezzato la giovane vita.