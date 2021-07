Statale 36, giornata nera: incidente verso la galleria San Martino, soccorso un uomo

Giornata decisamente negativa lungo il tratto lecchese della Strada Statale 36, che per la gran parte sarà chiuso nel corso delle prossime due settimane a causa di un intervento di messa in sicurezza. Nel corso della serata di martedì 13 luglio si è verificato un serio incidente a poche centinaia di metri dalla galleria del San Martino, in direzione Milano: per cause ancora da accertare un uomo di 43 anni sarebbe andato a sbattere con forza contro una barriera laterale, tanto che si è reso necessario l'intervento dei soccorritori in codice rosso. Fortunatamente le condizioni dell'uomo non si sarebbero rivelate preoccupanti, tanto che lo stesso non sarebbe stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.

I soccorsi

Chiamati a intervenire, sul posto si sono i portati i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, oltre a un'automedica fatta arrivare sul posto dall'ospedale "Manzoni" di Lecco. Allertati anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco e gli agenti della Polizia Stradale, oltre ai tecnici di Anas che devono occuparsi del ripristino del fondo stradale.