Incidente tra auto a Garlate: chilometri di code

Importante incidente sulle strade lecchesi. Poco prima delle 11 due autovetture si sono scontrate a Garlate, all'altezza della rotonda posizionata in via Statale che regola l'incrocio con la Strada Provinciale 59, fondamentale snodo rivierasco: proprio per questo si sono formate code chilometriche in tutte le direzioni: chi arriva da Lecco si trova imbottigliato sin da Pescate, chi viaggia da Olginate rimane comunque bloccato per centinaia di metri.

I soccorsi a Garlate

Per quanto riguarda le condizioni delle persone coinvolte, fortunatamente non si registrano gravi problemi: i sanitari dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, supportati dal personale giunto a bordo di un'automedica, si sono presi cura soprattutto di un uomo di 49 anni; stabilizzato, è stato trasferito in codice verde presso l'ospedale Manzoni di Lecco per cure e accertamenti. Allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco.