Gravissimo incidente sulla Provinciale della Valsassina: ferito un motociclista

Gravissimo incidente nella serata di giovedì 6 ottobre. Poco dopo le 19.30 un motociclista di 62 anni è caduto lungo la Strada Provinciale 62 che taglia la Valsassina mentre stava percorrendo il tratto che si trova di fronte all'ex cava di Cortabbio, frazione di Primaluna. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro stradale, ma le condizioni dell'uomo hanno reso necessaria la chiamata dalla Centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha fatto decollare l'elicottero di stanza a Villa Guardia (Como) e ha mobilitato i volontari del Soccorso Centro Valsassina d'Introbio.

Il personale sanitario giunto in loco ha praticato il massaggio cardiaco sull'uomo, inizialmente soccorso dal conducente di un mezzo di passaggio: stabilizzato, il 62enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale per il ricovero, avvenuto in codice rosso.