Sgomento a Nibionno per la morte del giovane papà Francesco Passarello, 26 anni. Il ragazzo ha perso la vita a causa di un tragico incidente avvenuto durante la notte tra sabato 22 e domenica 23 luglio in via Montecatone, tratto periferico di Imola: lì era presente per ragioni lavorative e ha perso la vita a causa dello schianto avvenuto mentre era in moto per fare ritorno da Cremona. Originario di Como, Francesco è figlio di Giovanni, carabiniere in congedo legato all'amministrazione comunale di Nibionno guidata dal sindaco Laura Di Terlizzi, e di Katia Ratti, impiegata nel settore Urbanistica del Comune di Erba. Restano ancora da fissare i funerali del giovane padre.

L'incidente avvenuto a Imola