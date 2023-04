Violento scontro con un'auto: furgone prende fuoco

Grave incidente stradale nella notte fra sabato e domenica a Lecco in corso Bergamo. Un'automobile e un furgone si sono scontrati, causando inoltre l'incendio del secondo mezzo.

Sul posto, poco dopo la mezzanotte, la centrale operativa di Areu ha inviato le ambulanze per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli coinvolti, rimasti bloccati all'interno, e l'elicottero in appoggio. I vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti con due autopompe.

In azione cesoie e divaricatori

In tutto sono rimaste ferite quattro persone, di cui due soccorse in codice rosso (i rispettivi conducenti) sarebbero in gravi condizioni. Per gli altri è scattato il trasporto in ospedale in codice giallo. La polizia ha provveduto a effettuare i rilevamenti dell'incidente per ricostruire l'esatta dinamica.

Secondo quanto appreso, un civile avrebbe estratto dal furgone ancora in fiamme l'autista, mettendolo così in salvo. Le squadre dei pompieri hanno lavorato per un'ora con cesoie idrauliche e divaricatori per riuscire a tirare fuori il conducente ancora all'interno della vettura, mentre si procedeva allo spegnimento del rogo. Gli occupanti del furgone e dell'auto sono invece riusciti a scendere da soli.