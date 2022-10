Grave incidente in Brianza: motociclista ricoverato in ospedale

Serio incidente lungo le strade al confine tra le province di Lecco e Como. Alle 11.30 di domenica 2 ottobre si è registrata la caduta di un motociclista a Inverigo, in zona Carpanea: secondo le informazioni a disposizione non si sarebbe registrato il coinvolgimento di altre persone o mezzi; sul posto la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in codice rosso l'elicottero di stanza a Villa Guardia (Como), che ha stabilizzato il ferito e l'ha trasportato all'ospedale "Manzoni" di Lecco: l'accettazione in pronto soccorso è avvenuta in codice giallo.

L'altro incidente

Non è stato l'unico serio sinistro avvenuto da quelle parti: pochi minuti dopo a Novedrate, in via Meda, si sono scontrate un'auto e una moto. Anche questo incidente è stato segnalato inzialmente come codice rosso ma i soccorritori della Croce Rossa di Lomazzo giunti sul posto hanno valutato le ferite del centauro come codice giallo e pertanto l'uomo non sarebbe in pericolo la vita. È stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.