Incidente in galleria: coinvolte tre persone, lunghe code sulla Statale 36 Dir

Traffico in forte rallenamento sulla Strada Statale 36 e sulla Statale 36 Dir, meglio conosciuta come Lecco-Ballabio, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 18.15. Il tratto coinvolto, stando alle prime indicazioni, sarebbe quello compreso nella galleria che dal ponte Manzoni porta verso l'ospedale "Manzoni" di Lecco o, in alternativa, la Valsassina.

Tre squadre per il pronto soccorso

Sul posto si sono portati i volontari della Croce Rossa di Lecco, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, oltre a quello giunto a bordo di un'automedica: sarebbero tre le persone coinvolte, tutte a bordo delle due autovetture che si sarebbero scontrate tra di loro all'interno del traforo.