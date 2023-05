Nuovo incidente lungo la Lecco-Ballabio. Poco prima delle 8 di giovedì 4 maggio due autovetture si sono scontrate all'altezza dell'uscita che dalla Strada Statale 36 si collega al tratto "racc", ovvero l'arteria che permette di raggiungere la Valsassina o l'ospedale Manzoni: il sinistro stradale ha coinvolto in maniera particolare una ragazza di 15 anni e un uomo di 51 anni. La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in loco i volontari della Croce San Nicolò di Lecco, che hanno preso in carico i due pazienti per il trasporto in codice giallo presso il vicino ospedale Manzoni di Lecco.

Il traffico ha risentito degli effetti dell'incidente, risultando rallentato in direzione nord lungo la frequentatissima arteria viabilistica cittadina.